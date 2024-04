Qual é a lesão de Pablo Maia e por quanto tempo ele desfalca o São Paulo?

Volante sofreu grave lesão muscular e deve passar por cirurgia; veja o prognóstico

O São Paulo teve três importantes retornos para o empate em 0 a 0 desta segunda-feira (29), diante do Palmeiras, pela 4ª rodada do Brasileirão. O lateral Moreira e os meio-campistas Luiz Gustavo e James Rodríguez foram todos nomeados para o banco de reservas do clássico, após se recuperarem de lesões. O departamento médico, porém, ganhou um novo nome.

O volante Pablo Maia se lesionou durante uma atividade de treinamento e sequer reuniu condições de ser relacionado pelo técnico recém-chegado, Luis Zubeldía.

Abaixo, a GOAL esmiúça a situação do jogador...

