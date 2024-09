Qual é a lesão de Luiz Araújo no Flamengo e quando o atacante volta a jogar?

Camisa 7 rubro-negro deixou o Clássico dos Milhões no primeiro tempo após lesão e passará por cirurgia

No último domingo (15), Flamengo e Vasco empataram em 1 a 1 pelo Campeonato Brasileiro. Porém, além dos pontos deixados para trás, a torcida do Rubro-Negro ficou com outra pulga atrás da orelha após a partida: a lesão de Luiz Araújo.

O atacante deixou o campo aos 17 minutos do primeiro tempo com dores, dando lugar a Arrascaeta após uma dividida com Lucas Piton, lateral esquerdo do Vasco. Após o jogo, o Flamengo emitiu comunicado oficial detalhando a situação do camisa 7 e confirmando que será desfalque nas próximas partidas, inclusive na contra o Peñarol, nesta quinta-feira (19), pela Libertadores.

Abaixo, confira exatamente qual foi a lesão de Luiz Araújo, quando ele deve voltar a atuar pelo Flamengo e mais sobre a situação do jogador.

