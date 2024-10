Qual vai ser o futuro de Paul Pogba quando encerrar sua suspensão por doping?

O meio-campista está livre para retornar à ação em março de 2025, mas sua carreira no mais alto nível já parece encerrada

Paul Pogba estava "triste, chocado e com o coração partido" após receber uma suspensão de quatro anos do futebol em fevereiro, por testar positivo para desidroepiandrosterona (DHEA). A reputação do francês estava em ruínas, e sua carreira no mais alto nível parecia ter chegado ao fim. "Tudo o que construí na minha carreira profissional foi tirado de mim", disse ele na época.

No entanto, Pogba insistiu que não era um dopado e que nunca "consciente ou deliberadamente" tomou substâncias proibidas. Nesta última segunda-feira, o Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) aceitou parcialmente o recurso de Pogba contra a decisão original da Agência Nacional Antidoping da Itália (NADO), explicando que, embora o meio-campista "não estivesse isento de culpa e, como jogador de futebol profissional, devesse ter tomado mais cuidado nas circunstâncias", a infração "não foi intencional". Como resultado, a suspensão de Pogba foi reduzida para 18 meses.

"O pesadelo finalmente acabou", disse Pogba em um comunicado. "Com a decisão do CAS, posso voltar a olhar para o futuro e sonhar novamente."

"Sempre afirmei que nunca violei conscientemente as regras da Agência Mundial Antidoping (WADA) quando tomei um suplemento nutricional prescrito por um médico, que não afeta ou melhora o desempenho de atletas. Embora eu tenha que aceitar que esta é uma infração de responsabilidade objetiva, quero agradecer aos juízes que ouviram minhas explicações."

"Este foi um período muito doloroso na minha vida, pois tudo pelo que trabalhei arduamente foi colocado de lado. Agradeço novamente por todo o amor e apoio. Mal posso esperar para voltar aos campos."

No entanto, embora já saibamos quando Pogba estará livre para voltar a jogar — em março do próximo ano — ainda não sabemos onde isso acontecerá, já que uma separação com a Juventus ainda parece inevitável...