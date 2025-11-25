Qual foi a nova lesão de Neymar, que deve tirá-lo de ação do Santos de vez em 2025

Neymar atravessa mais um capítulo delicado em sua passagem pelo Santos. O atacante sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo e, diante do tempo necessário para recuperação, dificilmente voltará a atuar em 2025. O problema surge justamente num momento em que o clube depende dos seus jogadores mais experientes para escapar do rebaixamento nas últimas três rodadas do Campeonato Brasileiro.

A nova contusão interrompeu a curta sequência de três partidas seguidas do camisa 10 — contra Palmeiras, Flamengo e Mirassol — e aprofunda uma temporada marcada por interrupções constantes. Desde o duelo com o Mirassol, no dia 19 de novembro, Neymar relatava incômodo na região e acabou poupado da viagem a Porto Alegre, onde o Santos empatou com o Internacional. O cenário atual indica um encerramento precoce de ano para o jogador.

Sem Neymar, o Santos chega ao momento decisivo do campeonato mais fragilizado. O time enfrenta Sport, Juventude e Cruzeiro na sequência final, precisando somar pontos para sair do Z4. Fora de campo, a situação também gera dúvidas sobre o futuro do atacante, cujo contrato termina em dezembro e ainda não tem renovação encaminhada.