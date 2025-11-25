+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Santos v Mirassol - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Bruna Lima

Qual foi a nova lesão de Neymar, que deve tirá-lo de ação do Santos de vez em 2025

Atacante sofre nova contusão no joelho, amplia série de problemas físicos no ano e vira desfalque na reta final da luta contra o rebaixamento

Neymar atravessa mais um capítulo delicado em sua passagem pelo Santos. O atacante sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo e, diante do tempo necessário para recuperação, dificilmente voltará a atuar em 2025. O problema surge justamente num momento em que o clube depende dos seus jogadores mais experientes para escapar do rebaixamento nas últimas três rodadas do Campeonato Brasileiro.

A nova contusão interrompeu a curta sequência de três partidas seguidas do camisa 10 — contra Palmeiras, Flamengo e Mirassol — e aprofunda uma temporada marcada por interrupções constantes. Desde o duelo com o Mirassol, no dia 19 de novembro, Neymar relatava incômodo na região e acabou poupado da viagem a Porto Alegre, onde o Santos empatou com o Internacional. O cenário atual indica um encerramento precoce de ano para o jogador.

Sem Neymar, o Santos chega ao momento decisivo do campeonato mais fragilizado. O time enfrenta Sport, Juventude e Cruzeiro na sequência final, precisando somar pontos para sair do Z4. Fora de campo, a situação também gera dúvidas sobre o futuro do atacante, cujo contrato termina em dezembro e ainda não tem renovação encaminhada.

  • O que aconteceu com Neymar agora

    Os exames identificaram uma lesão no menisco do joelho esquerdo, agravando o incômodo que Neymar sentia desde o jogo contra o Mirassol. A dor o afastou da partida contra o Internacional e inviabilizou sua presença nos três compromissos restantes do Santos no Brasileirão: Sport (28/11), Juventude (3/12) e Cruzeiro (7/12), todos decisivos na disputa contra o rebaixamento.

    O Peixe é hoje o 17º colocado, com 38 pontos, um atrás do Vitória — primeiro time fora do Z4.

  • Um ano marcado por lesões sucessivas

    A lesão no menisco é o quarto problema físico de Neymar somente em 2025. Em março, ele já havia sido desfalque na semifinal do Paulistão por um edema no músculo posterior da coxa esquerda. Em abril, deixou o campo chorando contra o Atlético-MG, quando foi constatada uma lesão no músculo semimembranoso da mesma coxa. Em setembro, sofreu uma lesão de grau 2 no reto femoral da coxa direita.

    Somado à cirurgia de ligamento cruzado anterior em 2023, o histórico recente ajuda a explicar por que o atacante não conseguiu ter sequência no ano.

  • E a Copa do Mundo?

    A nova contusão também complica o objetivo de Neymar de disputar o Mundial de 2026. Restam à seleção brasileira apenas dois jogos antes da convocação final, em março, e ainda não há clareza sobre o tempo de recuperação necessário. Carlo Ancelotti afirmou recentemente que o atacante segue na lista de observação, mas depende de condições físicas favoráveis para ser chamado.

