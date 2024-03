Lateral foi chamado por Dorival Júnior, em sua primeira lista sob o comando da seleção

O Flamengo teve um convocado para os amistosos da seleção brasileira deste mês de março: Ayrton Lucas. O lateral foi lembrado pelo ex-técnico do Rubro-Negro, Dorival Júnior, para sua primeira lista de chamados no cargo de comandante do Brasil.

Porém, com as partidas contra Inglaterra e Espanha a serem disputados na reta final do mês de março, ficou a questão se o lateral poderá ser desfalque do Fla durante seu tempo servindo a amarelinha.

Abaixo, a GOAL esmiúça os detalhes...