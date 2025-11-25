PSG entra na disputa com Real Madrid por zagueiro que pode deixar o Bayern de graça

O excelente desempenho de Dayot Upamecano nesta temporada apenas aumentou a urgência na corrida contra o tempo do Bayern para garantir o futuro a longo prazo do defensor. O zagueiro francês tem sido um dos jogadores mais influentes do time de Kompany, recentemente demonstrando seu impacto na vitória de 6 a 2 do Bayern sobre o Freiburg, onde também marcou. Mas, apesar do desejo do Bayern de comprometer-se com ele até 2030 ou 2031, como relatado pela Sky Sport, nenhum acordo foi finalizado.

Este atraso abriu a porta para os pesos pesados da Europa. O Real Madrid, que há tempos procura um substituto defensivo de longo prazo, continua um fortemente interessado. O PSG, por sua vez, surgiu agora como um sério concorrente, com a Sky Sport relatando que o clube francês se juntou ao Real Madrid na disputa por uma possível transferência gratuita por Upamecano ao fim da temporada, um cenário que o Bayern quer desesperadamente evitar.

A posição do Bayern é clara: o francês é visto como central na reconstrução defensiva do clube sob o comando de Kompany, e a hierarquia está pressionando para finalizar os termos o mais rápido possível. No entanto, com seu contrato até 2026 e restrições financeiras limitando a flexibilidade do Bayern, a situação permanece delicada e cada vez mais competitiva.