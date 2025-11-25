PSG entra na disputa com Real Madrid por zagueiro que pode deixar o Bayern de graça
A saga do contrato de Upamecano
O excelente desempenho de Dayot Upamecano nesta temporada apenas aumentou a urgência na corrida contra o tempo do Bayern para garantir o futuro a longo prazo do defensor. O zagueiro francês tem sido um dos jogadores mais influentes do time de Kompany, recentemente demonstrando seu impacto na vitória de 6 a 2 do Bayern sobre o Freiburg, onde também marcou. Mas, apesar do desejo do Bayern de comprometer-se com ele até 2030 ou 2031, como relatado pela Sky Sport, nenhum acordo foi finalizado.
Este atraso abriu a porta para os pesos pesados da Europa. O Real Madrid, que há tempos procura um substituto defensivo de longo prazo, continua um fortemente interessado. O PSG, por sua vez, surgiu agora como um sério concorrente, com a Sky Sport relatando que o clube francês se juntou ao Real Madrid na disputa por uma possível transferência gratuita por Upamecano ao fim da temporada, um cenário que o Bayern quer desesperadamente evitar.
A posição do Bayern é clara: o francês é visto como central na reconstrução defensiva do clube sob o comando de Kompany, e a hierarquia está pressionando para finalizar os termos o mais rápido possível. No entanto, com seu contrato até 2026 e restrições financeiras limitando a flexibilidade do Bayern, a situação permanece delicada e cada vez mais competitiva.
Upamecano minimiza o motivo financeiro
Após a vitória do Bayern sobre o Freiburg, Upamecano abordou abertamente as especulações crescentes em torno de seu futuro. O francês enfatizou que as finanças não eram o fator decisivo enquanto as negociações continuam.
Upamecano insistiu que não era movido apenas por incentivos econômicos, afirmando que as condições esportivas teriam influência significativa. E sobre a constante especulação em torno de seus próximos passos, manteve as coisas deliberadamente vagas, dizendo: “Posso dizer isso 100 vezes mais, mas veremos o que acontece.”
De acordo com o relatório, aqueles próximos ao clube acreditam que Upamecano está genuinamente dividido. Ele está acomodado em Munique, animado pela confiança de Kompany e prosperando em um sistema que se adapta às suas forças. No entanto, a perspectiva de se juntar ao Real Madrid ou retornar à França com o PSG é poderosa, especialmente com uma transferência gratuita potencialmente oferecendo maior flexibilidade a longo prazo.
Clubes de elite de olho enquanto o Bayern luta para manter sua estrela
O apelo de Upamecano entre os gigantes europeus decorre de mais do que as dificuldades contratuais do Bayern. O Real Madrid vê o jogador de 27 anos como um potencial parceiro para Éder Militão ou uma opção de substituição a longo prazo ao lado de Antonio Rüdiger. O PSG, por sua vez, considera-o uma pedra angular para o seu próximo ciclo, particularmente enquanto continuam a construir uma dinastia europeia sob o comando de Luis Enrique.
Com zagueiros modernos exigindo taxas superiores a € 80 milhões, a possibilidade, mesmo que remota, de uma transferência gratuita na próxima janela de meio de ano alertou todos os principais diretores esportivos da Europa. O Bayern está ciente dessa alavancagem e reconhece que deve agir rapidamente para manter o controle da situação.
Nos bastidores, o Bayern está intensificando esforços para finalizar um acordo, mas as realidades financeiras complicam o processo. O Bayern já comprometeu grandes recursos para manter Jamal Musiala, Alphonso Davies e Joshua Kimmich, o que esticou a estrutura salarial e tornou as negociações com Upamecano mais delicadas.
O interesse da elite europeia continua a crescer, pois o Real Madrid e o PSG têm sido os pretendentes mais persistentes, mas o Barcelona também tem monitorado os desenvolvimentos como parte de seu planejamento defensivo a longo prazo.
A cada semana que passa, a pressão sobre o Bayern aumenta para realizar um acordo que reflita o valor de Upamecano sem perturbar sua organização salarial. O risco de perdê-lo de graça seria um enorme revés esportivo e financeiro.
Bayern quer acelerar negociações para a janela de janeiro
Entrando em uma fase crucial da temporada, o Bayern espera acelerar as conversas antes da janela de janeiro, visando eliminar qualquer incerteza em torno do status de Upamecano. Uma resolução antecipada daria ao clube clareza enquanto continuam monitorando jovens defensores caso as negociações não avancem.
Espera-se que Real Madrid e PSG intensifiquem o contato com os representantes do jogador se nenhuma extensão for alcançada rapidamente. O Bayern, entretanto, permanece confiante de que a preferência de Upamecano é ficar, desde que um acordo mutuamente aceitável seja alcançado.
Por enquanto, o defensor permanece central nos planos de Kompany, e ambos os lados reconhecem que uma extensão de longo prazo traria estabilidade. Mas, a menos que o Bayern consiga atender às suas expectativas sem quebrar sua estrutura salarial, uma batalha pela incorporação de Upamecano pode definir a janela de transferências que se aproxima.