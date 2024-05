PSG seguirá dominando a França após saída de Kylian Mbappé, mas correm risco de virarem irrelevantes na Champions League

A equipe garantiu o título nacional ao mesmo tempo em que deu descanso ao seu principal atacante, mas precisa de um substituto para os próximos anos

O Paris Saint-Germain ainda não levantou o troféu da Ligue 1, mas após o Monaco perder pontos para o Lyon no último domingo, os parisienses garantiram o terceiro título francês consecutivo. Ao diminuir o foco, eles agora acumulam 10 de 13 títulos, dominando a era desde que os investidores esportivos do Qatar, de alto perfil e apoiado pelo Estado, assumiram o controle do clube.

Essa conquista não é surpreendente. Os parisienses são mais ricos do que qualquer outro clube na França e atraem os craques que o resto da liga simplesmente não consegue.

No entanto, este ano, a batalha pelo título parecia um pouco diferente. A declaração de Kylian Mbappé de que deixará o clube no meio da temporada trouxe mudanças na dinâmica do campeonato para os parisienses. O técnico estreante, Luis Enrique, conhecido por sua disciplina severa, não hesitou em deixar seu astro no banco em algumas ocasiões - e mesmo assim, os parisienses seguiram dominantes na liga.

Entretanto, a glória europeia pode não ser tão fácil de alcançar. O sucesso na Liga dos Campeões - a única lacuna neste projeto - requer o brilho das estrelas, e a partida de Mbappé deixará um enorme vazio a ser preenchido. Assim, embora esta equipe parisiense tenha demonstrado sua capacidade de competir pelos maiores troféus nacionais sem uma presença dominante, precisará de um líder para as noites europeias mais importantes.

