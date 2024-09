PSG cogita proposta ao Atlético-MG por Guilherme Arana

Clube francês avalia a possibilidade de apresentar uma oferta pela contratação do lateral esquerdo da seleção brasileira

O Paris Saint-Germain, da França, avalia a possibilidade de contratar Guilherme Arana na próxima janela de transferências. Ainda não foi enviada uma oferta, mas o clube francês acompanha a situação do lateral esquerdo do Atlético-MG, como soube a GOAL.

As recentes convocações do lateral esquerdo de 27 anos, que disputou a Copa América pela seleção brasileira, motivam o interesse dos franceses na aquisição do atleta.

Arana tem contrato na Cidade do Galo até 31 de dezembro de 2027 e é considerado fundamental no elenco comandado por Gabriel Milito. O lateral já teve passagens por clubes europeus — Sevilla, da Espanha, e Atalanta, da Itália —, mas não conseguiu se firmar.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!