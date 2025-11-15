A prioridade do Manchester United: Red Devils deveriam buscar Elliot Anderson de olho em um impacto no nível de Declan Rice

Mas ainda falta um elemento crucial para qualquer time que queira voltar à Champions League e competir pelo título da Premier League: um meio-campo consistente e de elite. O time de Rúben Amorim tem se virado com Bruno Fernandes atuando mais recuado ao lado de Casemiro, que vive uma “segunda juventude”. Os dois têm entregado boas atuações dentro de seus contextos, mas carregam asteriscos importantes.

Bruno já tem 31 anos, e a possibilidade de terminar a carreira na Arábia Saudita não desapareceu completamente, apesar de ter recusado o interesse do Al Hilal na última janela do meio do ano. Casemiro, por sua vez, pode até estar jogando como nos melhores tempos, mas completa 34 anos em fevereiro e tem contrato até junho, ainda que com opção de extensão por mais um ano.

Nenhum dos dois representa planejamento de longo prazo, e não é segredo que o United precisa e quer contratar um meio-campista de alto nível que lidere a equipe por muitos anos. E está cada vez mais claro que o nome ideal para recolocar o clube no topo é Elliot Anderson, que também desponta como um dos futuros pilares da seleção inglesa.