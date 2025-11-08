Prestes a completar mil jogos como técnico, Pep Guardiola fala sobre seu "maior rival" e diz ter saudades de Jurgen Klopp
City e Liverpool têm compartilhado uma rivalidade acirrada nas últimas temporadas
Em uma carreira brilhante como treinador que já passa dos 18 anos e que conta com passagens por Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City, Guardiola completará mil jogos como treinador principal neste fim de semana.
E não poderia ter adversário melhor para ele alcançar este marco do que Liverpool, que provou ser seu maior nêmesis durante seu período vitorioso no banco do City.
Atualmente em sua 10ª temporada em Manchester, Guardiola ganhou seis títulos da Premier League no Etihad Stadium, superando diretamente o Liverpool de Klopp em duas ocasições, nas temporada 2018/19 e em 2021/22, quando os Reds ficaram com o vice.
E em duas das temporadas em que Guardiola não conseguiu colocar as mãos no título, em 2019/20 e 2024/25, foi o Liverpool que saiu vitorioso, primeiro com Klopp e depois com o atual técnico, Arne Slot, na última temporada.
- AFP
Guardiola escolhe Klopp como seu maior rival
E enquanto Guardiola também desfrutou de uma famosa rivalidade com José Mourinho, quando os dois treinadores estavam à frente de Barcelona e Real Madrid, respectivamente, ele escolheu Klopp como o adversário que mais o desafiou.
Falando antes do histórico jogo de domingo, Guardiola disse: “Se eu tivesse que escolher um rival para este marco pessoal, que quero compartilhar com muitas pessoas, eles [o Liverpool de Klopp] seriam os melhores.
“Estou aqui há mais tempo do que nunca neste país. Claro que em Barcelona, o impacto na minha vida como gandula, jogador de futebol, treinador, e assim por diante, é óbvio [que foi importante], e o Bayern também foi um passo incrível.
“Mas o Liverpool, especialmente com Jurgen, tem sido o maior rival neste país e não poderia ser melhor, para ser honesto. Então o destino decidiu isso e é bom vivê-lo.”
Catalão admite que "sente falta" de competir contra ex-técnico do Liverpool
Tal foi o impacto de Klopp em Guardiola - com a dupla tendo se enfrentado, além da Premier League, durante suas passagens no comando do Borussia Dortmund e Bayern, respectivamente - que o treinador do City admite que “sente falta” de competir contra o técnico de 58 anos, que deixou o comando do Liverpool em 2024.
“Da parte de Jurgen ou da parte de Pep, acho que nós nos respeitamos”, acrescentou Guardiola. “Eu tinha a sensação de que Jurgen me deu muito e sinto falta dele.
“Ele me deu muito no sentido de 'para vencer esse cara, tenho que pensar e trabalhar muito para melhorar.'”
- AFP
Guardiola reflete sobre seu marco de mil jogos como treinador: "Insano"
E refletindo especificamente sobre sua incrível longevidade como treinador, o que é ainda mais notável considerando que ele ocupou três dos clubes mais pressionados no futebol - com Barcelona, Bayern e City, todos entre a elite da Europa - Guardiola falou sobre as “dificuldades” que vêm com a vida à beira do campo.
Ele disse: “Os números são insanos. Não estou vivendo pensando em quantos, mas quando você vê o marco e lê o que fez, as vitórias, as médias, não apenas na Premier League, na Champions League.
“Fizemos coisas incríveis em Barcelona, Bayern de Munique e aqui. É tão difícil alcançá-las.”
Pep e City esperam por um dia perfeito contra o Liverpool de Slot
O City busca tornar o dia perfeito para Guardiola quando enfrentar o Liverpool de Slot. O decacampeão chega ao duelo em excelente fase, tendo perdido apenas um dos últimos 13 jogos em todas as competições.
O Liverpool, por sua vez, vive uma pequena recuperação antes da viagem ao Etihad. Após uma sequência complicada, com quatro derrotas seguidas na liga diante de Crystal Palace, Chelsea, Manchester United e Brentford, os campeões venceram as duas partidas mais recentes em todas as competições.
Gols de Mohamed Salah e Ryan Gravenberch garantiram o 2 a 0 sobre o Aston Villa na última rodada da Premier League, enquanto Alexis Mac Allister marcou o único gol do jogo na vitória sobre o Real, na Champions League, na terça-feira.