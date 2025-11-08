Prestes a completar mil jogos como técnico, Pep Guardiola fala sobre seu "maior rival" e diz ter saudades de Jurgen Klopp

Em uma carreira brilhante como treinador que já passa dos 18 anos e que conta com passagens por Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City, Guardiola completará mil jogos como treinador principal neste fim de semana.

E não poderia ter adversário melhor para ele alcançar este marco do que Liverpool, que provou ser seu maior nêmesis durante seu período vitorioso no banco do City.

Atualmente em sua 10ª temporada em Manchester, Guardiola ganhou seis títulos da Premier League no Etihad Stadium, superando diretamente o Liverpool de Klopp em duas ocasições, nas temporada 2018/19 e em 2021/22, quando os Reds ficaram com o vice.

E em duas das temporadas em que Guardiola não conseguiu colocar as mãos no título, em 2019/20 e 2024/25, foi o Liverpool que saiu vitorioso, primeiro com Klopp e depois com o atual técnico, Arne Slot, na última temporada.