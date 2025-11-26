O presente de Cristiano Ronaldo para a família de Diogo Jota por conta da conquista da Nations League

O atacante do Liverpool, Diogo Jota, morreu aos 28 anos após um acidente na província de Zamora, na Espanha, no último mês de julho. Apenas 11 dias antes, ele havia se casado com sua parceira, Rute Cardoso, com quem tinha três filhos. Menos de um mês antes da tragédia, Jota fez parte da seleção portuguesa campeã da Liga das Nações de 2025, vencendo a Espanha nos pênaltis. Enquanto chegavam homenagens de todo o mundo, Cristiano Ronaldo desabafou nas redes sociais sobre a injustiça da perda.

Na época, ele escreveu no X:

"Não faz sentido. Estávamos juntos na seleção, você tinha acabado de se casar. Para sua família, sua esposa e seus filhos, envio minhas condolências e toda a força do mundo. Sei que você estará sempre com eles. Descansem em paz, Diogo e André. Sentiremos sua falta."

Portugal, Liverpool, Wolves e outros clubes seguiram prestando homenagens ao atacante, muito querido pelos colegas. Agora, um gesto de Cr7 voltou a chamar atenção.