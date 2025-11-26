O presente de Cristiano Ronaldo para a família de Diogo Jota por conta da conquista da Nations League
Mundo do futebol abalado pela morte de Jota
O atacante do Liverpool, Diogo Jota, morreu aos 28 anos após um acidente na província de Zamora, na Espanha, no último mês de julho. Apenas 11 dias antes, ele havia se casado com sua parceira, Rute Cardoso, com quem tinha três filhos. Menos de um mês antes da tragédia, Jota fez parte da seleção portuguesa campeã da Liga das Nações de 2025, vencendo a Espanha nos pênaltis. Enquanto chegavam homenagens de todo o mundo, Cristiano Ronaldo desabafou nas redes sociais sobre a injustiça da perda.
Na época, ele escreveu no X:
"Não faz sentido. Estávamos juntos na seleção, você tinha acabado de se casar. Para sua família, sua esposa e seus filhos, envio minhas condolências e toda a força do mundo. Sei que você estará sempre com eles. Descansem em paz, Diogo e André. Sentiremos sua falta."
Portugal, Liverpool, Wolves e outros clubes seguiram prestando homenagens ao atacante, muito querido pelos colegas. Agora, um gesto de Cr7 voltou a chamar atenção.
Cristiano Ronaldo homenageia Jota
De acordo com o Sic Noticias, Cristiano Ronaldo se uniu à marca de luxo Jacob & Co para criar relógios personalizados para seus companheiros portugueses, celebrando o título da Liga das Nações em Munique. Ele mandou produzir os modelos e enviou aos colegas antes do jogo contra a Armênia, pelas Eliminatórias da Copa. Um desses relógios foi entregue especialmente à família de Jota.
O jornalista Nuno Luz comentou:
"São gestos feitos sem publicidade e que mostram o jeito genuíno de ser do Cristiano Ronaldo. Muitas vezes, quem está de fora tem uma imagem que não corresponde à realidade."
Não se sabe o valor exato da peça, mas o modelo deve custar alguns milhares de euros. A Jacob & Co descreveu o design como:
"Um mostrador esqueleto, design personalizado e o brasão de Portugal — um relógio tão excepcional quanto os campeões."
"O mundo esteve junto"
O funeral de Jota foi realizado na Igreja Matriz de Gondomar, dois dias após sua morte, com presença de jogadores do Liverpool, amigos, familiares e ex-companheiros. Depois da cerimônia, o técnico de Portugal, Roberto Martínez, falou sobre como a tragédia uniu o esporte.
Ele disse:
"Foi um dia muito triste, como podem imaginar. Mas mostrou que somos uma família muito grande e unida. Somos Portugal. Estamos juntos. O mundo esteve junto. O espírito deles estará conosco para sempre. Obrigado por todas as mensagens. Hoje somos uma só família do futebol."
O que vem a seguir para Portugal?
Meses após a perda de Jota, Portugal seguiu firme nas Eliminatórias e garantiu sem grandes sustos sua vaga na Copa do Mundo de 2026, que será disputada na América do Norte. Agora, a equipe de Ronaldo aguarda a definição dos amistosos preparatórios e o sorteio dos grupos.
Além de buscar o título inédito, a seleção pode carregar motivação extra: homenagear Jota e, possivelmente, acompanhar Ronaldo em seu último grande torneio antes da aposentadoria.