Os finalistas ao prêmio de melhor técnico no prêmio Bola de Ouro 2024

A revista France Football revelou os finalistas do Troféu de Técnico do Ano, que será entregue durante a cerimônia da Bola de Ouro. Entre os seis indicados para o título de melhor treinador do mundo estão o italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, e o espanhol Pep Guardiola, que comanda o Manchester City. No futebol feminino, o técnico da seleção brasileira, Arthur Elias, figura entre os indicados. Ele, que levou o Brasil ao vice-campeonato olímpico, disputará o título com Emma Hayes, treinadora da seleção dos Estados Unidos, que conquistou o ouro nos Jogos de Paris. A cerimônia de premiação ocorrerá no dia 28 de outubro, no Théâtre du Châtelet, em Paris, onde serão revelados os vencedores dessa premiação. Veja todos os indicados: