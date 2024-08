Pré-temporada desastrosa mostra que Erik ten Hag tem muito a corrigir no Manchester United

Amistosos dos Red Devils às vésperas da nova temporada escancararam arestas que o holandês terá que aparar se quiser evitar outra campanha ruim

A pré-temporada do Manchester United começou com uma derrota desastrosa para o Rosenborg, lá na Noruega, e com Erik ten Hag dizendo aos seus jogadores que a performance foi “abaixo do padrão para o futebol de alto nível” e que eles estavam fora de forma; e a pré-temporada do Manchester United terminou com uma derrota esmagadora por 3 a 0 nas mãos do Liverpool, lá na Carolina do Sul.

Nesse meio tempo, houve vitórias sobre Rangers e Real Betis, além de uma derrota por 2 a 1 para o Arsenal, que veio com as duras lesões de Rasmus Hojlund e Leny Yoro, que devem ficar um considerável tempo longe dos gramados. Muitos dos jogadores mais importantes do time não participaram de nenhum jogo, é verdade, após terem avançado às fases finais da Eurocopa e da Copa América, mas agora os Red Devils têm menos de uma semana para se prepararem para a Community Shield, contra o Manchester City.

O United venceu o City da última vez que se encontraram - na final da FA Cup, quando surpreenderam a todos no que acabaria resultando na permanência de Ten Hag no cargo. No entanto, o United agora se sente como zebra para o jogo de sábado (11), especialmente depois de o City golear o Chelsea por 4 a 2, em seu último amistoso.

Na melhor das hipóteses, a pré-temporada foi uma perda de tempo, embora o United, é bom ressaltar, não contasse com muitos jogadores importantes. Na pior das hipóteses, porém, ela drenou recursos já limitados e desanimou muito o ambiente às vésperas da nova temporada.