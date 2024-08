Por que Tiquinho Soares é desfalque do Botafogo contra o Atlético-GO pelo Brasileirão 2024?

O atacante não viajou para Goiânia devido a dores e seu retorno está previsto para o duelo contra o Bahia pela Copa do Brasil

Neste sábado (3), Botafogo e Atlético-GO se enfrentam pela 21ª rodada do Brasileirão, em um duelo marcado para às 20h (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). A partida é crucial para o Botafogo, que além de buscar retomar o caminho das vitórias após três jogos sem vencer, também persegue a liderança do Brasileirão. Atualmente, o time está empatado em pontos com o Flamengo, líder da competição, e uma vitória pode garantir lugar no topa da tabela, em caso de tropeço do rival.

Para esse objetivo, no entranto, o Glorioso não poderá contar com a importante presença de Tiquinho Soares no confronto devido a problemas físicos. A seguir, a GOAL fornece mais detalhes..