Por que técnico que inventa é chamado de "pardal" ou Professor Pardal pela torcida?

Copa do Brasil

Entenda de onde vem a expressão de insatisfação dos torcedores com o treinador e o que tornou a ave uma forma de crítica

Dificilmente, em qualquer nível do futebol, haverá 100% de aprovação da torcida com a ação de alguém do clube. Sempre há uma minoria que pode discordar de alguma decisão. Diretoria, treinador, jogadores e os demais departamentos de um time sempre estão expostos à insatisfação dos torcedores, seja a fase péssima ou excelente.

Neste meio, os técnicos são uns dos maiores alvos das críticas quando as coisas não correm bem, e a expressão “Professor Pardal”, ou apenas “pardal”, é bastante utilizada para dizer que o comandante não está correspondendo ao que deveria.

Sendo assim, fica a dúvida de onde isso vem e o que o pardal - um pássaro - tem a ver com um técnico que não lidera o time da forma que os fãs gostariam. A crítica vai além apenas da ave, e tem um significado cômico por trás, que vem desde os desenhos animados e, atualmente, se tornou uma das alcunhas mais famosas do futebol. Entenda melhor…

