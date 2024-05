Por que o Santos recusou proposta de R$ 55 milhões do Botafogo por Joaquim

Cariocas queriam pagar montante da compra do defensor de 25 anos de forma parcelada, mas receberam resposta negativa dos paulistas

O Santos recusou uma proposta de € 10 milhões (R$ 54,64 milhões na cotação atual) do Botafogo pelo zagueiro Joaquim, conforme apurado pela GOAL. A oferta foi apresentada na última janela de transferências do futebol nacional, encerrada em 19 de abril passado.

Os paulistas pedem entre € 12 milhões (R$ 65,6 milhões) e € 15 milhões (R$ 82 milhões) pela venda do defensor de 25 anos. No entanto, estavam dispostos a negociar com os cariocas pelo montante oferecido, desde que a maior parte do valor fosse paga à vista. O problema é que o Alvinegro carioca queria desembolsar o montante em dez parcelas semestrais, o que foi prontamente descartado pelos santistas.

Há a possibilidade de ida do zagueiro para o Lyon, da França, em julho deste ano. O clube europeu também é gerido pelo empresário John Textor, norte-americano que administra o Botafogo há duas temporadas.

