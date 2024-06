Descubra a história por trás da icônica comemoração do camisa 99 do Gigante da Colina

O atacante Pablo Vegetti, do Vasco, vem conquistando a torcida vascaína não apenas com seus gols, mas também com sua comemoração irreverente: imitando um pirata. A explicação para o gesto, segundo confirmou a ESPN com o próprio jogador, tem uma ligação direta com o Belgrano, seu ex-clube na Argentina.

Descubra, com a GOAL, a origem da fascinante comemoração...

