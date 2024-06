Por que o Real Madrid e a FIFpro são contra o novo Mundial de Clubes da FIFA

Clube espanhol e associação de jogadores reclamam do calendário e excesso de jogos

A FIFA vem trabalhando firme para a realização do novo Mundial de Clubes da entidade, que reunirá 32 equipes, numa espécie de Copa do Mundo, em 2025, nos Estados Unidos. O Real Madrid, no entanto, não vê com bons olhos a competição e é contra. A informação foi trazida inicialmente pelo portal “Relevo” e confirmada pela GOAL.

Além disso, a FIFIPro, associação internacional dos jogadores profissionais de futebol, não concordam com a nova competição da FIFA e ameaçam comandar uma “paralisação” por conta do calendário.