Por que Nico De La Cruz é desfalque do Flamengo contra o Millonarios, pela Libertadores

Uruguaio é desfalque do rubro-negro na estreia da Libertadores; entenda o motivo

Pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, o Flamengo visita o Millonarios nesta terça-feira (02), às 19h (de Brasília), no Estádio El Campin. Esta será estreia do Rubro-Negro carioca, que busca seu tetracampeonato, na competição. Porém, para este duelo, o técnico Tite não poderá contar com o Meia Nicolas de La Cruz.

Igor Jesus é o substituto do uruguaio na partida.

