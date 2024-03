Por que Neymar é desfalque da seleção brasileira contra Inglaterra e Espanha?

Camisa 10 é ausência certa para primeiros amistosos sob o comando de Dorival Júnior; entenda

Dorival Júnior terá que lidar com a ausência de Neymar para os dois amistosos deste mês de março da seleção brasileira, contra Inglaterra e Espanha. O camisa 10 sequer foi incluído na lista inicial de convocados.

O ex-técnico de Flamengo e São Paulo fará sua estreia no comando da seleção nacional no dia 23, quando vai até o estádio de Wembley, em Londres, medir forças com a seleção inglesa, às 16h (de Brasília). Três dias depois, o Brasil desembarca em Madri, para enfrentar a Espanha, no Santiago Bernabéu, às 17h30.

Como dito, porém, sem Neymar , E, abaixo, a GOAL esmiúça a situação do craque...