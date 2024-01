Por que Mohamed Salah é desfalque do Egito na Copa Africana de Nações?

Atacante está fora do restante da Copa Africana devido a lesão sofrida na segunda rodada da competição; entenda

A seleçao egípcia terá dor de cabeça para seguir na Copa Africana de Nações sem seu principal nome. Salah será desfalque da equipe pelo resto da camapanha devido a uma distensão no músculo posterior da coxa enquanto enfrentava Gana pela segunda rodada da fase de grupos do torneio. Na rodada seguinte, já sem o astro, o Egito empatou contra Cabo Verde e avançou para as oitavas. No mata-mata, enfrentará o Congo neste domingo (28) sem poder contar com o atleta.

Abaixo, a GOAL destaca tudo sobre a lesão do atacante.

