Por que Marcus Rashford, Jack Grealish e Harry Maguire não foram convocados e são desfalques da Inglaterra na Eurocopa 2024?

Trio carimbado na seleção inglesa não estará presente no torneio que acontecerá na Alemanha

A Inglaterra definiu o elenco de 26 jogadores que vai disputar a Euro 2024. Com muitos nomes de alto nível e chegando em grande momento, a badalada seleção do técnico Gareth Southgate entra no torneio visando o título para coroar a talentosa geração e encerrar o jejum de 58 anos sem qualquer conquista.

Por outro lado, vários nomes carimbados foram deixados de fora, como Marcus Rashford, Jack Grealish e Harry Maguire.

Abaixo, a GOAL explica os motivos destas três ausências notáveis no elenco inglês que vai à Alemanha...

