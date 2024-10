Por que Igor Jesus, do Botafogo e seleção brasileira, comemora gols fazendo ‘Kamehameha’

Atacante do Glorioso tem investido em uma nova comemoração desde que retornou ao futebol brasileiro; veja

Destaque do Botafogo em 2024, o atacante Igor Jesus tem investido em uma nova comemoração para os gols marcados pela camisa alvinegra. Como se não bastasse o sucesso na equipe, o jogador também marcou seu primeiro gol com a seleção brasileira e quebrou um jejum de 26 anos sem um jogador do Fogão balançar as redes pela seleção nacional.

Neste confronto contra o Chile, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, o atacante aproveitou para comemorar este feito de maneira icônica, em referência a um desenho japonês. Abaixo, a GOAL explica por que Igor Jesus comemora com “Kamehameha”, um dos golpes icônicos do anime.