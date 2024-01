Por que Gustavo Henrique, Paulinho e outros são desfalque do Corinthians contra o São Paulo, pelo Campeonato Paulista 2024

Timão enfrenta o São Paulo nesta terça-feira (30) sem nomes importantes à disposição; Confira

O Corinthians enfrenta o São Paulo nesta terça-feira (30), às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O Corinthians vem de duas derrotas no torneio e, tentando manter a tradição de nunca ter perdido para o Tricolor em seu estádio, não poderá contar com alguns nomes para o primeiro Majestoso de 2024.

A seguir, a GOAL atualiza a situação dos desfalques do Alvinegro.

