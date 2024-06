Por que Gabigol é desfalque do Flamengo contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão 2024?

Atacante foi afastado pela diretoria do clube e terá sua situação avaliada jogo a jogo

Gabigol não estará disponível para enfrentar o Cruzeiro neste domingo (30), pela 13ª rodada do Brasileirão 2024.

O atacante foi afastado pela diretoria do Flamengo após as declarações de Júnior Pedroso, seu empresário, na edição da última sexta do programa Seleção Sportv.

Ele afirmou que o agora camisa 99 rechaçou a proposta de renovação oferecida e, por conta disso, pode se despedir do clube na janela de transferências que abre no próximo dia 10 de julho.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!