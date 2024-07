Por que a França é tão sem graça? Kylian Mbappé e companhia seguem vivos na Eurocopa sem convencer

Apesar de grandes nomes à disposição, a equipe de Didier Deschamps enfrentou sérias dificuldades até chegar nas quartas de final

Após o empate da França em 1 a 1 com a Polônia na terça-feira passada, ainda na disputa do grupo D da Euro, o técnico Didier Deschamps declarou: "Um novo torneio está prestes a começar. Você não pode julgar uma competição apenas pela fase de grupos."

É uma verdade, sem dúvidas. Portugal não venceu um único jogo durante a fase de grupos da Euro 2016 e ainda assim foi campeão. A Holanda, por outro lado, chegou às quartas de final em 2008 com um 100% de aproveitamento após vitórias sobre Itália, França e Romênia, e foi derrotada sem explicações para a Rússia.

No entanto, é inegável que a fase de grupos é um bom indicador de como um time está se preparando para os mata-matas - e não há como fugir do fato de que a França falhou miseravelmente em apresentar seu favoritismo no torneio na Alemanha.

A seleção francesa tem ido mal. Tão mal quanto a Inglaterra. De fato, se não fosse pelos ingleses e seu futebol entediante, a França estaria sofrendo muito mais críticas agora - ao contrário do time de Gareth Southgate, eles foram punidos pela má colocação no grupo, acabando no lado difícil do sorteio.

Existe uma suposição - que é compreensível - sobre os resultados sempre darem certo para um time como a França, que encontrará de qualquer forma uma maneira de vencer o jogo. Porém, está longe de haver uma garantia de que a França evitará uma eliminação nas quartas de final da Euro diante de Portugal. Como o a fase de grupos e o confronto das oitavas contra a Bélgica deixaram claro, Deschamps tem vários problemas para resolver...

