Por que Everson, Guilherme Arana, Bernard e outros são desfalques do Atlético-MG contra o Grêmio pelo Brasileirão?

O Galo encara o time gaúcho em jogo adiado da sexta rodada do Campeonato Brasileiro; veja os desfalques

Atlético-MG e Grêmio se encontram nesta quarta-feira (09), às 19h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, em uma partida adiada da sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Inicialmente marcada para maio, a partida foi postergada devido às chuvas no Rio Grande do Sul. Este confronto é o último dos quatro jogos do Grêmio que tiveram novas datas.

O Atlético-MG vem de um empate contra o Vitória, na Arena MRV, e se pontuar, pode subir para a nona colocação na tabela. Do outro lado, o Grêmio chega ao confronto com moral elevada após vencer o Fortaleza por 3 a 1 em casa.

Porém, para este jogo, o Galo terá uma longa lista de desfalques. A GOAL destaca cada um deles.