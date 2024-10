Por que Dibu Martinez é desfalque da Argentina contra Venezuela e Bolívia pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026?

Copa do Mundo

C. Romero

Uma das principais peças da defesa Albiceleste estará de fora desta rodada das Eliminatórias; entenda

A Argentina tem mais dois desafios para manter a liderança da América do Sul nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Nesta quinta-feira (10), vão a campo às 18h (horário de Brasília), contra a Venezuela, e na próxima terça-feira (15), encaram a Bolívia, às 21h (de Brasília), no Mâs Monumental.

No entanto, o técnico Lionel Scaloni não contará com alguns jogadores importantes para a partida. Dentre eles, o goleiro Dibu Martinez, que será desfalque da Albiceleste por um motivo diferente.

Abaixo, entenda porque o arqueiro dos hermanos não estará em campo contra Venezuela e Bolívia, os outros desfalques da atual campeã do mundo e qual deve ser a provável escalação da equipe para o jogo desta quinta-feira.