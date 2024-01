Por que Cristiano Ronaldo desfalca o Al Nassr no amistoso contra o Inter Miami de Lionel Messi?

O principal jogador da equipe saudita não participará do amistoso contra o time de seu principal rival

Desde que o confronto entre Al Nassr e Inter Miami foi anunciado, os fãs de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi ficaram na expectativa de ver seus ídolos se enfrentarem mais uma vez, mesmo que em uma realidade diferente dos seus tempos áureos na elite europeia - quando protagonizaram um duopólio histórico na briga pelo cetro do futebol.

CR7 e Messi já se encontraram em campo 36 vezes. O argentino, atual campeão do mundo por sua seleção, é o maior vencedor do confronto com 16 triunfos contra 11 do português. Na disputa pelo maior goleador, Messi e Ronaldo estão separados por apenas um gol, 22 a 21 para o argentino. Essa marca poderia ser alterada na partida amistosa desta quinta-feira (01), que acontece na Kingdom Arena, às 15h (de Brasília). Porém, o craque português vive um processo de recuperação de uma lesão e desfalcará o Al Nassr na partida.

Confira agora, com a GOAL, mais detalhes sobre a partida e o estado de saúde fisica do atleta.