Por que o Chelsea está desmoronando? Elenco desequilibrado, cansaço e caos nas transferências ameaçam os planos de Enzo Maresca na Premier League

Os blues enfrentam uma batalha para garantir, mais uma vez, uma vaga entre os quatro primeiros da competição

Há um mês, o Chelsea estava a apenas alguns pontos do líder da Premier League, o Liverpool. Havia até conversas sobre os blues fazerem uma corrida surpreendente pelo título, um cenário bem distante das previsões de pré-temporada, que sugeriam que o clube teria sorte se sequer conseguisse se classificar para competições europeias novamente.

As declarações que saíam de Stamford Bridge eram desafiadoras. O técnico Enzo Maresca e muitos membros do elenco principal fizeram questão de enfatizar que o Chelsea definitivamente não estava na disputa pelo título. No entanto, as ações falam mais alto que as palavras. Após uma sequência de cinco jogos sem vencer na liga – empates com Everton, Crystal Palace e Bournemouth, além de derrotas para Fulham e Ipswich – a afirmação foi comprovada. Este, de fato, não será o ano do Chelsea.

Quando o time alcançou a segunda colocação na tabela, isso não parecia obra do acaso. A posição foi conquistada por mérito, após desempenhos impressionantes durante o outono. Mesmo sem derrotar os experientes e genuínos candidatos ao título, Liverpool e Arsenal, o Chelsea mostrou que podia competir de igual para igual com ambos.

Com Manchester City, Manchester United e Tottenham oscilando, o Chelsea parecia quase garantido na próxima Champions League. Contudo, agora enfrenta uma batalha para terminar entre os quatro primeiros. A temporada que um dia prometeu tanto está se desmoronando rapidamente.