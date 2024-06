Por que Casemiro, Richarlison e Gabriel Jesus não foram convocados e são desfalques da seleção brasileira em Copa América 2024 e amistosos?

Reformulação no elenco e lesões justificam a ausência de importantes jogadores com a amarelinha

A convocação do técnico Dorival Júnior para os amistosos contra México e Estados Unidos e, posteriormente, para a Copa América 2024, não contou com nomes já estabelecidos com a camisa amarelinha. Dentre as principais ausências da lista, estão Casemiro, Richarlison e Gabriel Jesus.

Em reformulação para este novo ciclo de Dorival, apenas nove jogadores são remanescentes dos 26 convocados para a Copa do Mundo de 2022. Seja por opção técnica ou por lesão, o trio não chamado da Premier League tem seus motivos para não participar da Copa América.

Abaixo, a GOAL explica porque três titulares da Copa do Catar não disputarão os amistosos preparatórios e o torneio de seleções nos Estados Unidos, que vai de 21 de junho a 15 de julho. Confira…

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!