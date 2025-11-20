Por que o Barcelona pediu para Robert Lewandowski parar de fazer gols?

O veículo italiano Calciomercato informou que o Milan está preparando uma tentativa nova e mais séria de assinar com o atacante de 37 anos na próxima janela de transferências de meio de ano. Os Rossoneri anotaram Lewandowski como um alvo prioritário para junho, acreditando que sua presença poderia acelerar sua ambiciosa reconstrução sob o comando de Massimiliano Allegri. Já ocorreram reuniões entre o diretor esportivo do Milan, Igli Tare, e o influente agente de Lewandowski, Pini Zahavi. Espera-se que a próxima reunião entre as partes se concentre no elefante na sala, que são os salários. Lewandowski atualmente ganha cerca de € 20 milhões líquidos por temporada no Barcelona, quase três vezes o salário do jogador mais bem pago do Milan, Rafael Leão. Igualar esse valor é impossível para os italianos, mas eles esperam que as prioridades do atacante tenham mudado em direção ao futebol competitivo e à estabilidade do projeto. Enquanto isso, o Barcelona parece estar se movendo em direção a uma nova era em seu ataque. O clube está avaliando substitutos a longo prazo, com nomes como Dusan Vlahovic, Julian Álvarez, e a promessa em ascensão do Levante, Karl Etta Eyong, todos supostamente circulando nas discussões de recrutamento.

Apesar de toda a especulação sobre sua idade e futuro papel, Lewandowski continua a demonstrar seu valor em campo. Mesmo em uma temporada em que ele não foi garantido como titular, ele continua sendo o artilheiro do Barcelona na La Liga com sete gols, à frente de Fermin Lopez, Lamine Yamal, e Ferran Torres. O hat-trick da semana passada contra o Celta de Vigo o levou a 106 gols em 159 partidas pelo clube catalão, ultrapassando Neymar na lista de artilheiros de todos os tempos do Barcelona. Sua temporada de estreia foi extraordinária, quando marcou 42 gols em 52 jogos. Nesta temporada, sete gols em nove jogos da liga provam que seus instintos de finalização permanecem afiados.