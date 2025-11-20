Por que o Barcelona pediu para Robert Lewandowski parar de fazer gols?
Uma conversa que nenhum atacante espera
Em "Lewandowski. Prawdziwy" ("Lewandowski. O Real"), o autor Sebastian Staszewski alega que o Barcelona pediu a Lewandowski para parar de marcar gols. Com dois jogos ainda por disputar e o Barcelona já coroado campeão da liga sob o comando do então treinador Xavi Hernandez, a reunião teria tomado um rumo estranho. De acordo com Staszewski, Lewandowski foi convocado para discussões com vários executivos de alto escalão logo após o Barcelona matematicamente garantir o título. Naquele momento, ele liderava a tabela de artilheiros da liga com 23 gols, confortavelmente à frente da concorrência. Então veio o pedido.
"Robert, precisamos que você pare de marcar gols nos últimos dois jogos", disse um membro do conselho.
O atacante polonês ficou surpreso ao ouvir aquele pedido incomum. Em sua longa carreira, nenhum clube jamais havia pedido para ele se conter. Mas o motivo não era tático, era financeiro.
- AFP
O bônus de € 2,5 milhões que o Barcelona queria evitar
O Barcelona, que ainda está lutando com restrições financeiras significativas, tinha uma cláusula a considerar. Se Lewandowski alcançasse 25 gols na liga, eles teriam que pagar ao Bayern de Munique um adicional de € 2,5 milhões em bônus relacionados à sua transferência. Com o título da liga garantido e os orçamentos apertados, o clube supostamente optou pela abordagem não convencional e eticamente questionável de tentar proteger seu balanço financeiro. Lewandowski jogou as duas partidas restantes integralmente, mas não marcou em nenhuma. Ele ainda ganhou o Troféu Pichichi, que é o prêmio de artilheiro da La Liga, terminando à frente de Karim Benzema.
Mudança para o Milan no horizonte?
O veículo italiano Calciomercato informou que o Milan está preparando uma tentativa nova e mais séria de assinar com o atacante de 37 anos na próxima janela de transferências de meio de ano. Os Rossoneri anotaram Lewandowski como um alvo prioritário para junho, acreditando que sua presença poderia acelerar sua ambiciosa reconstrução sob o comando de Massimiliano Allegri. Já ocorreram reuniões entre o diretor esportivo do Milan, Igli Tare, e o influente agente de Lewandowski, Pini Zahavi. Espera-se que a próxima reunião entre as partes se concentre no elefante na sala, que são os salários. Lewandowski atualmente ganha cerca de € 20 milhões líquidos por temporada no Barcelona, quase três vezes o salário do jogador mais bem pago do Milan, Rafael Leão. Igualar esse valor é impossível para os italianos, mas eles esperam que as prioridades do atacante tenham mudado em direção ao futebol competitivo e à estabilidade do projeto. Enquanto isso, o Barcelona parece estar se movendo em direção a uma nova era em seu ataque. O clube está avaliando substitutos a longo prazo, com nomes como Dusan Vlahovic, Julian Álvarez, e a promessa em ascensão do Levante, Karl Etta Eyong, todos supostamente circulando nas discussões de recrutamento.
Apesar de toda a especulação sobre sua idade e futuro papel, Lewandowski continua a demonstrar seu valor em campo. Mesmo em uma temporada em que ele não foi garantido como titular, ele continua sendo o artilheiro do Barcelona na La Liga com sete gols, à frente de Fermin Lopez, Lamine Yamal, e Ferran Torres. O hat-trick da semana passada contra o Celta de Vigo o levou a 106 gols em 159 partidas pelo clube catalão, ultrapassando Neymar na lista de artilheiros de todos os tempos do Barcelona. Sua temporada de estreia foi extraordinária, quando marcou 42 gols em 52 jogos. Nesta temporada, sete gols em nove jogos da liga provam que seus instintos de finalização permanecem afiados.
- Getty
A preferência pessoal de Lewandowski é clara
Apesar das especulações sobre transferências, aqueles próximos a Lewandowski sabem que ele e sua família se sentem profundamente estabelecidos em Barcelona. Em uma entrevista com ESPN, ele admitiu: "Não importa quantos títulos você já conquistou. O mais importante é quantos títulos você quer ganhar. Em minha mente eu sei que posso melhorar em muitas coisas novamente. Eu amo futebol, amo este time, amo este clube. Ainda me sinto fisicamente muito bem. Não tenho nenhum problema com esta [idade] porque não a sinto. Estou orgulhoso de que vou fazer 37 anos. Mas ainda sei que posso alcançar meus objetivos. Posso ajudar meus companheiros de equipe porque ainda tenho fome de mais."
Seu contrato vai até junho de 2026, mas o Barcelona ainda não esclareceu seu papel a longo prazo ou se comprometeu com qualquer extensão. Para um jogador de seu calibre, esperar não é uma opção, e uma decisão pode ser tomada em breve.