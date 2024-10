Por que Alex Sandro é desfalque do Flamengo contra o Bahia, pelo Brasileirão 2024

O lateral-esquerdo teve um problema físico e não vai a campo pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Embalado pela vitória sobre o Corinthians, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, e vivendo bons momentos iniciais sob o comando de Filipe Luís como técnico, o Flamengo sonha com uma recuperação na briga pelo título brasileiro e enfrenta o Bahia pela 29ª rodada.

Além dos desfalques conhecidos, como Pedro e Everton Cebolinha, os rubro-negros sofreram uma baixa de última hora e não contarão com o lateral-esquerdo Alex Sandro, autor do gol na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians pela Copa do Brasil. O defensor teve um desconforto em sua coxa direita. Abaixo, confira os desfalques rubro-negros para a partida contra o Tricolor de Aço.