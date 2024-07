As polêmicas do árbitro Ramon Abatti Abel

Catarinense de Araranguá entrou recentemente no quadro de arbitragem da FIFA

Ser árbitro de futebol é uma missão complicada. Muitas vezes com incumbências de parar ataques, ou anular gols enquanto o estádio todo já comemora, os homens e mulheres do apito precisam conviver com o extremo da pressão, seja da torcida, dos jogadores ou comissões técnicas.

Ramon Abatti Abel é um nome já conhecido no futebol brasileiro. O jovem árbitro natural de Araranguá, em Santa Catarina, vem ganhando importância no cenário nacional. No final de 2022, aos 33 anos, ele foi promovido ao quadro de árbitros da FIFA, ou seja, agora está apto a comandar jogos internacionais.

Assim como qualquer pessoa do apito, Ramon coleciona polêmicas em sua carreira. E como costuma acontecer no Brasil, possui uma extensa lista de polêmicas e decisões equivocadas. A GOAL recapitula as principais polêmicas e erros do catarinense.

