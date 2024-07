As polêmicas da árbitra Edina Alves Batista

Recordista em jogos apitados no Brasileirão, a paranaense foi a primeira mulher na história a apitar uma final de Campeonato Paulista

Se vida de juiz de futebol não é fácil, imagine se você é uma mulher buscando seu espaço dentro de uma das posições mais hostis, e de maior tensão, deste esporte ainda majoritariamente masculino e machista? Pois Edina Alves Batista vai galgando passos importantes e já conseguiu se notabilizar no cenário brasileiro.

O retrato mais óbvio disso é histórico: ela foi a primeira mulher, em todos os tempos, a apitar uma decisão de Campeonato Paulista: o jogo de ida entre Palmeiras e Água Santa, pela edição 2023 do estadual, foi apitado pela paranaense. É mais uma marca positiva para a carreira de Edina Alves.

Mas sabemos que vida de árbitro também tem as suas polêmicas e erros. Aqui, você pode conferir uma lista com os recordes da carreira de Edina Alves, assim como as marcações polêmicas e erros nas quais a árbitra se envolveu.

