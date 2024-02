Polêmica de Tiago Nunes, virada de chave e mais: no que ficar de olho nas decisões de Botafogo e Red Bull Bragantino pela pré-Libertadores

Brasileiros iniciam caminhada na pré-Libertadores neste meio de semana já em panos quentes

Acabou a espera: neste meio de semana, a Libertadores 2024, enfim, começa para o futebol brasileiro. Bom, pelo menos para Botafogo e Red Bull Bragantino, que fazem duas respectivas estreias na 2ª fase preliminar da competição.

Paulistas terão, nesta terça-feira (20), o Rionegro Ávilas, da Colômbia, à frente, enquanto cariocas medem forças, nesta quarta, com o Aurora, da Bolívia. Caso avancem, teremos um duelo entre os brasileiro na 3ª fase - a última no caminho rumo à fase de grupos. Ambas as partidas acontecem às 21h30 (de Brasília).

Sem mais, abaixo a GOAL lista os pontos de atenção e destaque que valem a pena serem lembrados para as duas primeiras decisões de Botafogo e Red Bull Bragantino em 2024...