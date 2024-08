Quem pode impedir Erling Haaland de ser o artilheiro da Premier League? As previsões GOAL sobre os matadores do Campeonato Inglês

Ninguém marcou mais gols que o centroavante do City nas últimas duas edições do Campeonato Inglês. Alguém conseguirá pará-lo?

As Olimpíadas estavam dominando as telas do Brasil e de todo o mundo nas últimas semanas, e é compreensível que a preparação para a nova temporada da Premier League possa ter passado despercebida para alguns. No entanto, com o pontapé do campeonato prestes a ser dado, as equipes já podem se dizer quase preparadas - ou nem tanto -, faltando apenas alguns ajustes finais, como negociações com novos atletas, novas táticas e muito mais para enfrentar os árduos 38 jogos da liga.

Ou seja, também chegou a hora de fazer previsões. E aqui na GOAL não poderia ser diferente. Ao longo da semana, nossos redatores compartilharão suas análises sobre as grandes questões da temporada: desde as equipes que lutarão contra o rebaixamento até aquelas que disputarão o título e as vagas no G4.

Para começar, já focamos na corrida pela Chuteira de Ouro desta temporada e apresentamos, abaixo, nossas apostas sobre quem será o artilheiro da Premier League em 2024/25. Confira!