Quais são os planos do Real Madrid para Endrick depois de contratar Mbappé?

Clube merengue confirmou a contratação do astro francês até 2029 nesta segunda-feira (03)

Enquanto Endrick treina com a seleção brasileira para a disputa da Copa América, o Real Madrid oficializou a contratação de Kylian Mbappé. O francês chegou para vestir a camisa 9 dos merengues e com contrato até junho de 2029. Diante deste cenário, a GOAL apurou como fica a situação do atacante brasileiro, que desembarca na Espanha logo após os compromissos com o Brasil.

Inicialmente, nem Endrick e nem o Real Madrid pensam em emprestar o atacante. O Palmeiras, inclusive, nutria o desejo de ter o jogador até dezembro, mas ouviu do Real Madrid que isso era impossível, o time espanhol deseja ter o garoto de forma imediata.