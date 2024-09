Confira a relação dos resultados negativos mais marcantes na trajetória do treinador pelo Rubro-Negro

Após 70 jogos (42 vitórias, 12 empates e 16 derrotas) no comando do Flamengo, Tite acabou demitido do cargo na manhã desta segunda-feira (30).

Com altos e baixos em 11 meses de trabalho, o técnico não resistiu às oscilações de desempenho e alguns resultados ruins no comando.

Abaixo, separamos suas piores derrotas à frente do Flamengo.