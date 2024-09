Escolhas no dia a dia e discurso confuso: os bastidores da demissão de Tite no Flamengo

Treinador teve apoio até determinado ponto, mas a pressão interna e externa se tornou maior

O Flamengo oficializou a saída do técnico Tite na manhã desta segunda-feira (30). Internamente, apenas o presidente Rodolfo Landim segurava o treinador no comando e depois do duelo contra o Athletico-PR, no Maracanã, o mandatário entendeu que o melhor caminho era romper o trabalho na tentativa de evitar o mesmo caminho que aconteceu com Jorge Sampaoli, em 2023.

Segundo sabe a GOAL, após a eliminação para o Peñarol, membros do departamento de futebol e aliados de Landim pediram a saída do técnico. O presidente, no entanto, optou por manter Tite, pelo menos até o jogo contra o Athletico.