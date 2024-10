As piores derrotas do Manchester United com Erik Ten Hag como técnico

Holandês está sob grande pressão após o 3 a 0 em casa para o Tottenham no último domingo

Talvez o aspecto mais condenável da derrota por 3 a 0 do Manchester United para o Tottenham nesta temporada tenha sido o quão familiar ela pareceu. Erik ten Hag adora destacar que conquistou dois títulos desde que assumiu o comando do clube em 2022, mas, na realidade, se as coisas não mudarem rapidamente, seu legado por lá será muito mais definido pelos péssimos resultados que teve.

A derrota para os Spurs foi o mais recente desses momentos, mas ao longo de suas duas temporadas e meia no comando, essas derrotas constrangedoras têm sido muito mais frequentes do que o holandês gostaria. Mesmo quando parecia que as coisas estavam melhorando, sempre havia uma dura realidade à espera logo adiante.

Abaixo, a GOAL faz uma análise dos piores momentos da era Ten Hag até agora...