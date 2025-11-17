Phil Foden é obrigado a vender mansão no precinho e se muda após reclamações de vizinhos
Foden é forçado a baixar preço pedido por sua residência
A propriedade de Phil Foden conta com quatro quartos, um cinema privado, uma piscina coberta, cinco banheiros, uma academia, um bar e dois jardins extensos. O jovem jogador inglês tem tentado vendê-la por mais de seis meses, e listou um preço inicial de £ 3,25 milhões (R$ 22,7 milhões), mas teve dificuldade em atrair um comprador.
Sua mansão em Prestbury, na grande área de Cheshire, aos arredores de Manchester e conhecida por sua casas luxuosas, está à venda desde abril 2025 e só foi achar um comprador em novembro deste ano. O Daily Mail relata que Foden aceitou vender a casa por cerca de £ 2,9 milhões (R$ 20,3 milhões) - uma redução que teve o intuito de completar a venda o mais rápido possível.
Foden morava ao lado de Walker, ex-companheiro de equipe no City
A casa foi comercializada pelos agentes imobiliários Jackson-Stops e agora está "vendida sujeita a contrato". Exceto por qualquer contratempo infeliz, Foden estará liberado para se desfazer de sua mansão moderna.
A residência de luxo está situada em uma estrada privada com um portão de segurança elétrico e também possui uma suíte de lazer no térreo. Ela serviu bem a Foden desde que ele a adquiriu - enquanto ele se estabeleceu ao lado do ex-colega de equipe do City, Kyle Walker, e do especialista em antiguidades David Dickinson - mas o jovem de 25 anos também gerou manchetes indesejadas.
Ele já se mudou para uma área mais isolada do campo com namorada Rebecca Cooke e seus três filhos. Foden permanece a uma distância de fácil deslocamento do complexo de treinamento do City no Etihad.
Bom vizinho? Foden mora com a namorada e seus três filhos
Foden e sua namorada de infância, Cooke, estão, ao que parece, noivos, depois que ela foi vista com um enorme anel de diamante após uma viagem romântica de Ano Novo a Paris. Eles continuam a construir a vida juntos, afastados de ambientes em que sua presença era amplamente bem recebida.
Um vizinho contou ao Mail: "Eles são uma família adorável e Phil e Rebecca parecem pais dedicados. É uma pena que tenham se mudado, pois era bom ver um jogador da Premier League andando por aqui.
"Eu os vi saindo com Ronnie [filho de Foden] em uma bicicleta que ele ganhou de Natal e pareciam apenas uma jovem família se divertindo. Houve algumas festas barulhentas, mas nada da confusão provocada por Walker e sua esposa com suas brigas barulhentas."
- Getty
Reclamação de barulho: Foden já montou acampamento em outro lugar
Uma das festas que gerou reclamações aconteceu em agosto de 2024. A polícia foi chamada em um determinado momento após moradores locais reclamarem que a residência de Foden estava "mais alta que o festival de Glastonbury" e era "como estar dentro de uma boate". A Polícia de Cheshire confirmou que havia recebido uma reclamação de barulho, mas não enviou policiais para a casa em questão.
Foden e Cooke estariam aproveitando uma festa infantil que começou por volta das 16h e se prolongou até quase meia-noite. Eles tinham música tocando em alto volume, enquanto as crianças gritavam e os cachorros latiam. Antes disso, em março de 2022, Foden gerou outra reclamação de barulho durante um "festival de música" do Dia das Mães que ele organizou.
Foden morou ao lado do colega de seleção inglesa, Kyle Walker, e sua esposa Annie Kilner por dois anos - período durante o qual eles passaram por muitos problemas conjugais amplamente divulgados. Walker agora joga pelo Burnley.
Foden expandiu um pouco seus horizontes, tendo vendido uma casa e adquirido outra. A casa que ele comprou para seus pais na mesma vila que ele deixou recentemente também está agora no mercado.
Foden e Cooke estão criando o filho Ronnie em outro lugar, ao lado da filha True e do filho mais novo, Phil Jr. - que nasceu durante a Eurocopa de 2024. Seu pai espera participar de outro grande torneio internacional com a Inglaterra no próximo mês de julho, após ter voltado aos planos de Thomas Tuchel para os Three Lions na última rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.