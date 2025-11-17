Phil Foden é obrigado a vender mansão no precinho e se muda após reclamações de vizinhos

Uma das festas que gerou reclamações aconteceu em agosto de 2024. A polícia foi chamada em um determinado momento após moradores locais reclamarem que a residência de Foden estava "mais alta que o festival de Glastonbury" e era "como estar dentro de uma boate". A Polícia de Cheshire confirmou que havia recebido uma reclamação de barulho, mas não enviou policiais para a casa em questão.

Foden e Cooke estariam aproveitando uma festa infantil que começou por volta das 16h e se prolongou até quase meia-noite. Eles tinham música tocando em alto volume, enquanto as crianças gritavam e os cachorros latiam. Antes disso, em março de 2022, Foden gerou outra reclamação de barulho durante um "festival de música" do Dia das Mães que ele organizou.

Foden morou ao lado do colega de seleção inglesa, Kyle Walker, e sua esposa Annie Kilner por dois anos - período durante o qual eles passaram por muitos problemas conjugais amplamente divulgados. Walker agora joga pelo Burnley.

Foden expandiu um pouco seus horizontes, tendo vendido uma casa e adquirido outra. A casa que ele comprou para seus pais na mesma vila que ele deixou recentemente também está agora no mercado.

Foden e Cooke estão criando o filho Ronnie em outro lugar, ao lado da filha True e do filho mais novo, Phil Jr. - que nasceu durante a Eurocopa de 2024. Seu pai espera participar de outro grande torneio internacional com a Inglaterra no próximo mês de julho, após ter voltado aos planos de Thomas Tuchel para os Three Lions na última rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.