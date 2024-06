Phil Foden está muito "Guardiolizado" para dar certo com a Inglaterra?

O meio-campista vem enfrentando problemas para apresentar sua verdadeira magia na Euro 2024

A Inglaterra começou com uma vitória na Eurocopa sobre a Sérvia e empatou seu segundo jogo com a Dinamarca, mas houve um sentimento geral de decepção após os jogos, com foco em Phil Foden. Não estamos falando da vitória ou do empate, mas sim de quando a Inglaterra derrotou a Croácia na última edição da Euro.

A exibição discreta e, por vezes, descuidada de Foden foi um dos principais pontos de discussão em Gelsenkirchen, depois de ele ter sido destacado como um dos jogadores para se observar na Euro 2024 após uma temporada brilhante com o Manchester City. Foi uma história semelhante após a vitória pouco convincente da Inglaterra por 1 a 0 sobre a Croácia no Wembley três anos atrás, quando Foden acertou a trave antes de ser substituído por Gareth Southgate.

O meia também havia sido apontado para brilhar naquele torneio após marcar nove gols e dar cinco assistências pelo City na temporada anterior, mas ele fez apenas três aparições na campanha da Inglaterra até a final.

As circunstâncias eram diferentes naquela época em comparação com agora, mas o resultado foi o mesmo: Foden decepcionando no cenário de seleções apesar de uma temporada impressionante com o clube. Então, por que ele não consegue fazer para Southgate o que vem fazendo para Pep Guardiola há anos? E será que o treinador catalão é o culpado?