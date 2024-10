O pesadelo continua: Cristiano Ronaldo segue sem conseguir fazer o Al Nassr decolar

A semana de CR7 já tem sido ruim o suficiente dentro e fora de campo, e agora enfrenta o risco de ficar mais uma vez sem o título da Liga Saudita

Essa não é a forma como os anos de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita deveriam ser. Depois de forçar o Manchester United a rescindir seu contrato no final de 2022, o atacante português deveria buscou refúgio nas riquezas do Campeonato Saudita. No entanto, em uma semana em que seu inimigo dos Red Devils, Erik ten Hag, foi demitido, segue sendo o jogador quem enfrenta a realidade mais humilhante.

A ascensão do Al Nassr à fama global ao lado de CR7 não acompanhou o sucesso que tantas vezes o seguiu ao longo de sua carreira. O atleta de 39 anos continua sendo uma maravilha por si só, dado o desgaste em seu corpo, mas sua influência está diminuindo e ele ainda não conseguiu encontrar glória no Oriente Médio.

Estamos apenas saindo de outubro, mas a temporada do Al Nassr já está à beira da crise. Eles estão seis pontos atrás do líder Al Hilal antes do confronto decisivo na sexta-feira (1) e foram eliminados da Copa do Rei. E antes que você deixe sua imaginação correr solta, estão muito longe do ideal na Champions League Asiática também - o apelido "Mr. Champions League" está cada vez mais sendo uma marca registrada da UEFA.

Ronaldo, por sua parte, ainda está entregando gols e assistências, mas a queda é um fenômeno inescapável que não poupa atleta nenhum. O camisa 7 não é mais o jogador que costumava ser, e sua equipe simplesmente não é boa o suficiente com ou sem ele. A GOAL aponta onde seu casamento com o Al Nassr deu errado e o que pode ser feito...