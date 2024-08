Pep Guardiola está certo: Erling Haaland é do nível de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, no quesito goleador, e ainda não chegou ao auge

C. Ronaldo

O norueguês está adiantado em sua missão de superar as duas lendas do jogo moderno após um verão europeu de férias e longe dos gramados

No início deste ano, perguntaram a Erling Haaland se ele teria que esperar Lionel Messi se aposentar para começar a ganhar a Bola de Ouro e os prêmios The Best da Fifa. O norueguês não estava certo, mas ficou feliz em considerar Messi o maior jogador de todos os tempos.

Messi já ganhou oito Bolas de Ouro e, mesmo quando ele se aposentar, pode ser impossível superá-lo. O argentino parece destinado a ser o padrão a ser seguido muito tempo depois de pendurar as chuteiras, assim como o vencedor da Bola de Ouro por cinco vezes, Cristiano Ronaldo.

Mas, há apenas alguns dias, Pep Guardiola ficou feliz em colocar Haaland no mesmo pedestal que os dois jogadores que são amplamente considerados os melhores do século 21, embora com uma ressalva importante.

Haaland havia acabado de marcar o primeiro gol da campanha do City na Premier League, assim como fez nas duas temporadas anteriores, sendo o Chelsea a vítima desta vez. Foi o 91º gol do norueguês em 100 jogos pelo City, e Guardiola aproveitou esse momento para lhe conceder o mais alto elogio de todos.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!