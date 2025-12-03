Pep Guardiola brinca após Manchester City levar quatro gols: "Perdi meu cabelo"

Rindo em descrença, Guardiola abriu a coletiva de imprensa com uma piada: “Vocês gostaram? Legal, né?!”

Mas quando um jornalista perguntou se ele tinha gostado, o técnico do Manchester City levantou as mãos. “Eu?! Meu Deus, eu perdi meus cabelos! Meu Deus!”, exclamou, meio brincando sobre os 90 minutos que acabara de enfrentar.

Guardiola admitiu que, nos minutos finais e frenéticos, o City estava simplesmente tentando sobreviver.

“É a Premier League, você não consegue controlar, é a Premier League”, disse ele. “Sei que vocês vão perguntar o que aconteceu, e eu não tenho uma resposta. É emoção, é futebol. Por que você faz isso, por que faz aquilo? Mas lamento dizer: fizemos coisas incríveis hoje, incríveis, porque sei como é difícil enfrentar essa equipe."

“Mostramos isso, marcamos os gols que marcamos e a qualidade com que jogamos. Erling teve uma chance para fazer 6 a 3 e, logo depois, estava 5 a 4. Quando isso acontece, é só uma questão de sobrevivência. Não me pergunte como — os jogadores também não sabem. No fim, conseguimos.”

O City está agora apenas dois pontos atrás do líder Arsenal, que enfrenta o Brentford nesta quarta, mas a vulnerabilidade defensiva levanta questões incômodas para um time que mira uma campanha longa pelo título.

“O Arsenal é muito forte e muito sólido. Então eu sei o que precisamos fazer”, acrescentou Guardiola. “Será difícil, mas, ao mesmo tempo, a Premier League é muito longa. E prometo a vocês: tenho experiência suficiente em campanhas longas, longas, para tentar brigar pelo título.”