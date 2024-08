Por que Pedro Raul é desfalque do Corinthians contra o Juventude, pela Copa do Brasil?

Retorno do atacante é esperado contra o Flamengo, domingo (01), pelo Brasileirão 2024

O Corinthians entra em campo nesta quinta-feira (29) para enfrentar o Juventude pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, mas o time não conta com Pedro Raul no duelo. O atacante, que viajou com a equipe para Caxias do Sul, foi surpreendentemente cortado do banco de reservas.

A expectativa é que Pedro Raul retorne ao time contra o Flamengo, no domingo (1), pelo Campeonato Brasileiro.

