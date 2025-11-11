Pechincha! Real Madrid, Barcelona e Manchester United entram em alerta por promessa de 16 anos da Alemanha
Eichhorn já fez história pela Alemanha
Após uma pré-temporada impressionante, Eichhorn tem avançado rapidamente no Hertha Berlin. Tendo assinado seu primeiro contrato profissional apenas semanas antes de completar 16 anos, ele fez sua estreia na segunda rodada da Bundesliga 2, a segunda divisão da Alemanha, entrando como substituto contra o Karlsruhe. Nesse processo, ele se tornou o jogador mais jovem da história da liga, com apenas 16 anos e 14 dias. Pouco mais de um mês depois, ele quebrou um novo recorde, tornando-se o jogador mais jovem a começar uma partida como titular, desta vez contra o Hannover. Estando na base do Hertha desde o sub-9, Eichhorn é também o profissional mais jovem de toda a história do clube.
Embora o talento de Eichhorn seja inegável, o treinador Stefan Leitl foi forçado a recorrer ao prodígio adolescente depois que seu elenco – particularmente o meio-campo – foi devastado por lesões durante meses. No entanto, como as coisas estão, Eichhorn é o único meio-campista com um papel garantido no time titular, com o restante do elenco lutando por suas vagas. "Estamos felizes que todos estão disponíveis novamente. Decidiremos amanhã após a sessão final de treinamento. Vamos colocar desta forma: quem jogará ao lado de Kennet Eichhorn no meio-campo?", disse Leitl no mês passado. O meio-campista nascido em Bernau bei Berlin já começou em oito dos 10 jogos em que atuou nesta temporada.
- Getty Images Sport
Cláusula de rescisão de Eichhorn é revelada
Seus desempenhos não passaram despercebidos, apesar de estar há pouco mais de três meses com a equipe principal do Hertha. Numerosos relatórios já mencionaram o interesse de alguns dos maiores clubes da Bundesliga, como Bayern de Munique, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt e Bayer Leverkusen. Há não muito tempo atrás, representantes do Bayern, Dortmund e Leipzig – incluindo o diretor esportivo Marcel Schafer e o coordenador esportivo Daniel Baier – estavam presentes em um dos jogos do Hertha. Todos os três clubes estão ansiosos para contratá-lo já no ano que vem, com o Leipzig mostrando o maior interesse.
"É um mercado sem precedentes", revelou um informante ao Sky Sport, com os gigantes da Premier League, Manchester United e Arsenal, e rivais da La Liga, Real Madrid e Barcelona, além do Paris Saint-Germain, acompanhando de perto o desenvolvimento de Eichhorn.
De acordo com a Sky, o contrato de Eichhorn – que vai até 2029 – tem uma cláusula de liberação que sem dúvida irá tentar os maiores clubes da Europa. Segundo o relatório, essa cláusula de liberação entrará em vigor na metade do ano que vem, com o valor exato dependendo de vários fatores. A faixa superior é tida como cerca de € 10 a 12 milhões – um valor aplicável, por exemplo, a clubes que competem na Liga dos Campeões. A avaliação final variará com base em se o Hertha ganhar uma promoção para a Bundesliga, qual será o país de destino e o nível de competição em que o clube comprador participa.
Por enquanto, aqueles próximos de Eichhorn permanecem relaxados em relação ao seu futuro. A prioridade deles é garantir que o jovem continue a receber tempo de jogo regular para ajudar no seu desenvolvimento. Nenhuma negociação está em andamento com qualquer clube, embora seja esperado que ocorram ofertas em um futuro próximo.
Felix Kroos pede a Eichhorn que permaneça no Hertha BSC
As performances de Eichhorn e seu estilo de jogo atraíram comparações precoces com o lendário jogador da Alemanha e do Real Madrid, Toni Kroos, a quem ele idolatra. Com 1,86m de altura, ele atua mais recuado no meio-campo, com uma gama de passes excepcional e capacidade de orquestrar o ritmo do jogo. Sua constituição física também lhe permite ser um meio-campista fisicamente imponente, capaz de quebrar jogadas.
Felix Kroos, irmão de Toni Kroos, que jogou na Bundesliga, recentemente aconselhou Eichhorn a não se apressar em tomar decisões sobre seu futuro. “O modo como Eichhorn joga é notável. Ele irradia calma, ganha experiência valiosa e pode cometer erros", disse ele. "Ele tem qualidade, mas às vezes ficará de fora. Você tem que dar uma pausa a um jogador tão jovem porque é muito para a mente.
“Essa é a beleza do futebol: não há um caminho certo, nenhuma fórmula mágica. Ainda assim, Eichhorn, aos 16 anos, é um caso especial e deve permanecer em seu ambiente familiar. Foi isso que o trouxe até aqui. Uma mudança para o Bayern ou Dortmund nos próximos dois a quatro anos seria precoce. Espero que ele se desenvolva no Hertha por mais alguns anos. No final das contas, você não pode planejar nada no futebol.
“Se tudo correr bem e Eichhorn permanecer mais dois ou três anos, aqueles € 6 milhões poderiam se tornar € 60 milhões. Isso seria ainda melhor para as finanças em Berlim. E com as somas circulando hoje, seis milhões é muito pouco mesmo.”
- Getty Images Sport
Qual o próximo passo para Eichhorn?
Após acumular cinco cartões amarelos, Eichhorn ficará de fora do próximo jogo do Hertha contra o Eintracht Braunschweig, no dia 21 de novembro devido à suspensão. O clube da capital está atualmente na oitava posição com 20 pontos em 12 jogos.