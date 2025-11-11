Pechincha! Real Madrid, Barcelona e Manchester United entram em alerta por promessa de 16 anos da Alemanha

Seus desempenhos não passaram despercebidos, apesar de estar há pouco mais de três meses com a equipe principal do Hertha. Numerosos relatórios já mencionaram o interesse de alguns dos maiores clubes da Bundesliga, como Bayern de Munique, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt e Bayer Leverkusen. Há não muito tempo atrás, representantes do Bayern, Dortmund e Leipzig – incluindo o diretor esportivo Marcel Schafer e o coordenador esportivo Daniel Baier – estavam presentes em um dos jogos do Hertha. Todos os três clubes estão ansiosos para contratá-lo já no ano que vem, com o Leipzig mostrando o maior interesse.

"É um mercado sem precedentes", revelou um informante ao Sky Sport, com os gigantes da Premier League, Manchester United e Arsenal, e rivais da La Liga, Real Madrid e Barcelona, além do Paris Saint-Germain, acompanhando de perto o desenvolvimento de Eichhorn.

De acordo com a Sky, o contrato de Eichhorn – que vai até 2029 – tem uma cláusula de liberação que sem dúvida irá tentar os maiores clubes da Europa. Segundo o relatório, essa cláusula de liberação entrará em vigor na metade do ano que vem, com o valor exato dependendo de vários fatores. A faixa superior é tida como cerca de € 10 a 12 milhões – um valor aplicável, por exemplo, a clubes que competem na Liga dos Campeões. A avaliação final variará com base em se o Hertha ganhar uma promoção para a Bundesliga, qual será o país de destino e o nível de competição em que o clube comprador participa.

Por enquanto, aqueles próximos de Eichhorn permanecem relaxados em relação ao seu futuro. A prioridade deles é garantir que o jovem continue a receber tempo de jogo regular para ajudar no seu desenvolvimento. Nenhuma negociação está em andamento com qualquer clube, embora seja esperado que ocorram ofertas em um futuro próximo.