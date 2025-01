Patacoada do Barcelona com Dani Olmo é mais um episódio no caos dos bastidores do clube

Copa do Rei

Um novo ano começa e, com ele, os blaugranas enfrentam os mesmos problemas antigos, o que pode comprometer uma temporada que parecia promissora

Quando Josep Maria Bartomeu renunciou à presidência do Barcelona em outubro de 2020, o fez após deixar o clube quase à beira da falência, com uma série de decisões desastrosas. Menos de um ano depois, Bartomeu publicou uma carta defendendo sua gestão e acusando seu sucessor, Joan Laporta, de piorar a situação financeira do Barça.

Laporta refutou as acusações, chamando-as de "mentiras" e de um "esforço desesperado para justificar uma gestão falha". No entanto, quatro anos depois, Laporta enfrenta críticas semelhantes pela má gestão financeira.

O ex-candidato presidencial Victor Font afirmou que o Barça está em uma situação ainda pior agora do que durante a gestão de Bartomeu. Embora isso seja um exagero, o clube continua em uma posição delicada, como demonstrou a patacoada no registro de Dani Olmo.