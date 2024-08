O passo a passo da confusão após Palmeiras x São Paulo pelo Brasileirão

Confira tudo o que rolou no clássico paulista já depois do apito final

Palmeiras e São Paulo têm se notabilizado nos últimos anos como um clássico com vários confrontos decisivos e intensos.

Só que a última edição do embate extrapolou após o apito afinal. Com as emoções a flor da pele graças aos desdobramentos da partida e o gol da vitória palmeirense nos acréscimos, uma confusão generalizada se instaurou.

Abaixo, contamos isso um pouco melhor...

